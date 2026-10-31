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Otomotiv
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Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

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Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

Milyonlarca aracın katıldığı TÜV muayene raporları, ADAC yol yardım verileri ve Consumer Reports kullanıcı analizleriyle hazırlanan dev araştırmada, sanayiye en az uğrayan otomobil markaları tescillendi. Japon üreticiler Lexus, Toyota, Subaru ve Honda listenin zirvesine ambargo koyarken, Mazda ve Alman devlerinden BMW ile Volvo da dayanıklılık testlerinde rüştünü ispatladı. Otomobil satın alırken performans kadar uzun ömürlülüğe önem veren sürücüler için hazırlanan bu liste, ikinci el ve sıfır araç pazarında kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.

#1
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

TÜV’ün milyonlarca araçtan oluşan muayene raporları, ADAC yol yardım verileri, J.D. Power dependability araştırmaları ve Consumer Reports’un geniş kullanıcı analizleri üzerinden yapılan değerlendirmede, arıza oranı düşük ve uzun ömürlü otomobiller öne çıktı.

#2
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

Listede Toyota, Lexus ve Honda gibi markalar güçlü konumlarını korurken, bazı Alman üreticiler de dayanıklılık tarafında dikkat çekici sonuçlar elde etti. İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası:

#3
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

15. RENAULT

#4
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

14. PEUGEOT

#5
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

13. MERCEDES-BENZ

#6
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

12. VOLKSWAGEN

#7
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

11. AUDİ

#8
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

10. SKODA

#9
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

9. VOLVO

#10
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

8. HYUNDAİ

#11
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

7. KİA

#12
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

6. BMW

#13
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

5. MAZDA

#14
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

4. HONDA

#15
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

3. SUBARU

#16
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

2. TOYOTA

#17
Foto - Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

1. LEXUS

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