Bütün testleri sorunsuz geçtiler! İşte sanayinin yolunu unutturan en güvenilir 15 otomobil markası

Milyonlarca aracın katıldığı TÜV muayene raporları, ADAC yol yardım verileri ve Consumer Reports kullanıcı analizleriyle hazırlanan dev araştırmada, sanayiye en az uğrayan otomobil markaları tescillendi. Japon üreticiler Lexus, Toyota, Subaru ve Honda listenin zirvesine ambargo koyarken, Mazda ve Alman devlerinden BMW ile Volvo da dayanıklılık testlerinde rüştünü ispatladı. Otomobil satın alırken performans kadar uzun ömürlülüğe önem veren sürücüler için hazırlanan bu liste, ikinci el ve sıfır araç pazarında kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.