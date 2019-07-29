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20 yaş diş çekimi sonrası dikkat edilecek noktalar

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu,20’lik diş çekimi sonrası dikkat edilecek noktalar konusunda bilgiler verdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:14
20 yaş diş çekimi sonrası dikkat edilecek noktalar

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu,20’lik diş çekimi sonrası dikkat edilecek noktalar konusunda bilgiler verdi.


Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, “20 yaş diş çekimleri standart çekim protokolleri ile gerçekleştirilebildiği gibi cerrahi çekimler de olabilir. Panoramik röntgen ve tomografiler ile dişin konumu görülür ve çekim tarzı buna göre planlanır. Genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilen 20 yaş diş çekimi sonrası hastalarımızın uymalarını beklediğimiz bazı tavsiyelerimiz olmaktadır” dedi.


Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, 20’lik diş çekiminden sonra yapılması gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:


“Diş çekiminin yapıldığı bölgedeki kanamanın durması için yerleştirilen tampon yaklaşık 30 dk sıkıca ısırılmalıdır. Daha sonrasında atılmalı fakat kanamanın devam etmesi durumunda tampon yenilenmelidir. Hekiminiz buz kullanımını önerdiyse aksatmadan çekim bölgesine uygulanmalıdır. Buz uygulamasında genellikle 10dk’lık periyotlarla önerilir. Kesintisiz bir şekilde buz uygulamanız yarardan çok zarar vermekte, buz yanıklarına neden olmaktadır. Çekim yapılan bölge temiz tutulmalıdır. Operasyonda sonra 24 saat boyunca çok sıcak yiyecekler, içecekler, alkol ve asitli içecekler tercih edilmemelidir. Yaralı bölge 24 saat kullanılmamalıdır. Diş çekiminden 2 saat sonrasına kadar hiçbir şey yenmemelidir. 2 saat sonra ılık yiyecek ve içecekler tüketilebilir. Çekimden sonraki 24 saat boyunca sigara içilmemelidir. Zor çekimlerde genellikle; çekim işleminin gerçekleştiği günün gecesinde geç saatte ve yüksek bir yastıkta yatılması önerilir. Sadece hekimin önereceği ilaçlar, gerek duyulması halinde kullanılabilir. Çekim sonrası ağız çalkalanmamalıdır. Aksi halde çekim bölgesinden pıhtı kopabilir ve ağrılı süreç başlayabilir. Dişin çekildiği bölgeye hiçbir şekilde temas edilmemeli, yaranın olduğu bölge emilip tükürülmemelidir. 24 saat sonrasından itibaren Ilık tuzlu su gargarası iyi sonuçlar verir. Yaranın içine yemek artıklarının dolması önlenmeli, çekimden 24 saat sonra bölge, yumuşak bir diş fırçasıyla ve yavaş hareketlerle fırçalanmalıdır.”


Hastalar tarafından merak edilen diğer bir konunun da 20’lik diş operasyonunun herhangi bir yan etkisinin olup olmadığını ifade eden Dr. Beleçoğlu, “Her türlü operasyonda birtakım riskler söz konusu olabilir. Bir miktar şişlik görülebilir. Operasyondan sonrası 24 saat boyunca bölge hafifçe kanama olabilir. Bu oldukça normaldir. Ancak kanama aşırı bir seviyeye ulaşırsa, uzun süre ağrı ve şişlik olursa muhakkak diş hekimine başvurulmalıdır. Çekilen diş pozisyonu kaynaklı olarak çene sinirine yakın olabilir. Bu durumda tomografi adı verilen üç boyutlu röntgenler ile; dişin sinir ile olan ilişkisi kesin olarak anlaşılır ve çekim uygulaması sinirin konumu dikkate alınarak yapılır. Çekim sırasında sinir zedelenmelerine bağlı olarak süreli uyuşukluklarda görülebilmektedir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:14
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