20 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaç?
Koronavirüsle kontrollü normalleşme süreci içinde saatleri değişen 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı araştırılıyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında? İşte tüm illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında bilgiler
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararları dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından esnetildi.
20 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaç?
İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Aralık 2020'de yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.
2 Mart 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan ifadeye göre;
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde;
65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde;
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek,
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında,
20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.