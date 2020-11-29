20 yaş altı sokağa çıkma günleri | Koronavirüs salgınında bulaş zincirini kırabilmek için 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleriyle ilgili kısıtlamalar belirlendi. 20 yaş altı vatandaşlar saat kaçta hangi günler sokağa çıkabileceklerini araştırıyor.

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

20 yaş altı vatandaşlar hangi saatler arasında sokağa çıkmalarının serbest olduğunu merak ediyor. 81 ilde 20 yaş altı vatandaşlar haftanın her günü kısıtlamaya tabi tutuluyor. 20 yaş altı gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.