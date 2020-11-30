20 yaş altı yeni yasaklar neler? | Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbir kararları alındı. Alınan kararlar 1 Aralık Salı gününden itibaren uygulanmaya başlayacak. Peki, 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkması yasaklandı mı?

20 yaş altı sokağa çıkamayacak mı? | 20 yaş altı yeni yasaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanamayacaklarını açıkladı. 20 yaş altı vatandaşlar hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

20 yaş altı çalışanlar ise istisna kapsamı dışında bu sebeple çalışanlar işlerine gitmeye devam edebiliyor.