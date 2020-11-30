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Gündem 20 yaş altı sokağa çıkamayacak mı? | 20 yaş altı yeni yasaklar
Gündem

20 yaş altı sokağa çıkamayacak mı? | 20 yaş altı yeni yasaklar

20 yaş altı çalışanlar sokağa çıkabilecek mi? Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Peki, 20 yaş altı çalışanların sokağa çıkması yasak mı? | 20 yaş altı çalışanlar toplu taşıma kullanmayacak mı? | 20 yaş altı yasaklar

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:32:00 -
20 yaş altı sokağa çıkamayacak mı? | 20 yaş altı yeni yasaklar

20 yaş altı yeni yasaklar neler? | Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbir kararları alındı. Alınan kararlar 1 Aralık Salı gününden itibaren uygulanmaya başlayacak. Peki, 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkması yasaklandı mı?

20 yaş altı sokağa çıkamayacak mı? | 20 yaş altı yeni yasaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanamayacaklarını açıkladı. 20 yaş altı vatandaşlar hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

20 yaş altı çalışanlar ise istisna kapsamı dışında bu sebeple çalışanlar işlerine gitmeye devam edebiliyor.

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