20 yaş altı vatandaşların hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni bulunuyor. 81 ilde 20 yaş altının hafta sonu dışarı çıkması ise yasak. 20 yaş altı market, bakkal, fırın gibi yerlere hafta sonları gidemiyor. Gençler şehir dışına çıkmalarının yasak olup olmadığını da merak ediyor. Peki, şehir dışına çıkmak 20 yaş altına yasak mı?

20 yaş altı seyahat izin belgesi nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı’ndan konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler sadece şehirlerarası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilirler.

31.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge'de belirtilen 'Zorunlu Durumları' varlığı halinde 18-20 yaş arası gençler ilgili valilik/kaymakamlıkta seyahat izin belgesi almak ve sadece toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb) kullanmak kaydıyla şehirlerarası seyahat edebilir.

Bur durumların dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında ebeveynleri/veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

20076 sayılı Genelge’de yer alan zorunlu durumlar şöyle:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebiliyor.

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