20 şubatta Öldü, dirildi, 44 yıl sonra 20 şubatta tekrar öldü!

Balıkesir, öldükten 3-4 yıl sonra yeniden köyüne döndüğü iddia edilen Mustafa Yılmaz’ın hayret verici ilginç hayat hikayesini konuşuyor. İlk ölüm tarihi kayıtlara 20 Şubat 1979 olarak geçen ancak bir süre sonra geri gelip 44 yıl daha sağlıklı bir yaşam süren Yılmaz, yıllar sonra yine 20 Şubat’ta toprağa verildi...

GÖMÜLDÜ AMA GERİ DÖNDÜ

BALIKESİR'İN Bigadiç ilçesine bağlı Adalı Köyü'nde 71 yaşında ölen Mustafa Yılmaz'ın hikayesi, duyanları hayrete düşürüyor. 1979 yılında cenazesi bölgede çalışan ormancılar tarafından bulunarak teşhis edilen Yılmaz, kayıtlara 'ölü' olarak geçti.

İlk ölüm tarihi resmi kayıtlara 20 Şubat 1979 olarak geçen Yılmaz, aradan geçen 44 yıl boyunca sağlık hizmetleri ve resmi tüm işlerinde hep bu kayıt nedeniyle sorun yaşadı.

Ancak Bigadiç'e defnedilen Yılmaz, iddiaya göre 3-4 yıl sonra yaşadığı köye tekrar döndü.

O tarihten sonra kimine göre 'meczup', kimine göre 'hasta' veya 'ermiş' olarak nitelendirilmeye başlayan Yılmaz'ın adı dilden dile öyle yayıldı ki ününü şehirde duymayan kalmadı.

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PROGRAMLARA KONU OLDU

UZUNCA bir süre televizyon programlarının bile gündemi, yaşayan ölü Mustafa Amca oldu. Bölgede yaşayanlar, kayıtlara geçen ilk ölüm tarihinden sonra genellikle oruç tuttuğunu aktardıkları Yılmaz'ın, gece 1 bardak su içtiğini, iftar vaktinde ise bulduğu yiyecekler ya da çevredekilerin verdiği yemeklerle orucunu açtığını anlatıyor.

İlk ölüm tarihi 20 Şubat 1979 olan, 44 yıl sonra da yine 20 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat edip toprağa verilen Yılmaz'dan geriye büyük bir mucize bıraktı.