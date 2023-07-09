20 kişiyi öldürdü, her yerde aranıyordu, sonunda yakalandı! Katil maymuna bakın ne ceza verildi

Evlerin çatılarında saklanarak insanlara saldıran vahşi maymun, 20 kişiyi öldürdü. Her yerde aranan maymun, nihayet yakalanarak hapse atıldı. İşte o maymun...

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde iki haftada 8'i çocuk 20 kişiyi öldüren maymun, basında geniş bir yankı uyandırmıştı. Yetkililer, maymunun başına 200 sterlin (yaklaşık 6 bin 417 TL) ödül verileceğini açıklamış, olay iyice kızışmıştı.

Madhya Pradesh'teki vahşi yaşam uzmanları, maymunu bulmak için bir insansız hava aracı kullanarak maymunu yakalamayı başardı.

Yetkililer maymunun kafes konulmadan önce sakinleştirici iğneyle etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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Maymunun, evlerin çatılarında ve pencere pervazlarında bekleyerek insanlara saldırdığı kaydedilirken, saldırıya uğrayanların büyük bir bölümünün ağır bir şekilde yaralandığı ifade edildi.

Mynet'te yer alan habere göre, yerel yetkili Vinod Sahu, şunları söyledi:

"Belediyenin o maymunu yakalayacak imkanı yoktu. Ujjain'deki orman departmanından bir kurtarma ekibi çağırdık. Belediye personeli ve yerel halk onlara yardım etti ancak maymunu yakalamaları yine de dört saat sürdü. Maymunu yakalayana 200 sterlin nakit para ödülü teklif etmiştik. Şimdi bu parayı hayvan kurtarma ekibine vereceğiz."