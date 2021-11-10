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Yerel 20 kişi, çok sayıda silahla yakalandı
Yerel

20 kişi, çok sayıda silahla yakalandı

Kahramanmaraş'ta polisin çalışmalarıyla silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 20 şüpheliyi 21 adet silahla birlikte yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 16:01:00 -
20 kişi, çok sayıda silahla yakalandı

Kahramanmaraş'ta polisin son iki haftalık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 20 şüpheliyi 21 adet silahla birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, huzur uygulamalarında ve bağ yollarında yapılan denetimlerde silahla meydana gelmesi muhtemel olayları engellemek için yoğun önlemler aldı.

Son iki hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 3 kişi, sokak üzerinde silah taşırken 9 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 8 kişi yakalandı. Toplamda 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatlı tabanca, 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 21 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 5 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı.

Silahla yakalanan 21 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı.

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