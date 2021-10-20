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Sağlık 20 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
Sağlık

20 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Korona güncel vaka sayısı | Koroavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürerken artan vaka sayıları sebebiyle vatandaşlar sık sık günlük rakamları araştırıyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs vaka sayısı | 20 Ekim korona vaka sayısı

Yeniakit Publisher
2021-10-20 19:35:00 -
20 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Tüm dünya koronavirüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Ülkemizde ilk vaka 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından Sağlık Bakanlığı her akşam güncel rakamları yayımlıyor. Peki, 20 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı mı?

20 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

20 Ekim koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Tablo açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. 19 Ekim'de ise 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 352 oldu.

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