Tüm dünya koronavirüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Ülkemizde ilk vaka 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından Sağlık Bakanlığı her akşam güncel rakamları yayımlıyor. Peki, 20 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı mı?

20 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

20 Ekim koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Tablo açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. 19 Ekim'de ise 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 352 oldu.