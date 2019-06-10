20 dakikalık operasyonla terlemeye son

Terlemeye yapılan operasyonla son verilebildiğini aktaran Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli,ameliyatın süresinin 20 dakika sürdüğünü, hastaların ertesi gün normal hayatlarına döndüğünü söyledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli, isteğe bağlı olarak terlemeye son verilebileceğini aktarırken, yapılacak olan operasyonla ilgili detaylı aktardı.

Yaz mevsiminin geldiği için hastaların terleme şikayetinin artığını belirten Gögüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli, “Terleme sıkıntılarını ETS Kılips yöntemi ile Sempotekteme ameliyatı ile hallediyoruz. Uyuması ve uyutulması ile toplamda 40 dakika süren bir ameliyat. Asıl bu ameliyatın süresi 20 dakika sürmektedir. Hastalarımız koltuk altı, yüz ve el terleme şikayeti ile bize baş vuruyorlar. Hastanın her han gibi bir hastalığı yoksa sempotekteme ameliyatını öneriyoruz. Ameliyat öncesinde terlemeyi önleyecek bir takım kontroller yapılıyor. Hasta da bir sıkıntı yoksa eğer hastamıza ETS Klips Sempotektemi ameliyatı öneriyoruz” diye bilgi verdi.

“Koltuk altı ve el terlemeleri tamamen kesiliyor”

Bu ameliyatta özellikle vertebra denilen omurganın yan tarafında seyreden sempatik zinciri kılips konulduğunuifade eden Kermenli, “Klips koyarak hastalarda refleks terleme şikayetini yok etmektir. Bizim hastalarımızda düşük bir şekilde terleme şikayeti oluyor. Koltuk altı ve el terlemesi olan hastalarımızda oraya giden siniri kapatmış oluyoruz. Kapatmaya bağlı olarak koltuk altı tamamen terlemesi kesiliyor. Elde terleme varsa oda tamamen kesiliyor. Bu hastalar tamamen terleme şikayetinden kurtulmuş oluyorlar. Ameliyattan sonra bir gece hastamız hastanemizde yatıyor. Hastalarımız ertesi gün normal hayatlarına geri dönüyorlar. Terleme şikayetini ortadan kaldırdığı için etkili bir ameliyat" diye konuştu.