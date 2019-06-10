0553 313 94 23

20 dakikalık operasyonla terlemeye son

Terlemeye yapılan operasyonla son verilebildiğini aktaran Göğüs Cerrahi Uzmanı Op.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:45
20 dakikalık operasyonla terlemeye son

Terlemeye yapılan operasyonla son verilebildiğini aktaran Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli,ameliyatın süresinin 20 dakika sürdüğünü, hastaların ertesi gün normal hayatlarına döndüğünü söyledi.


Medical Park Elazığ Hastanesi Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli, isteğe bağlı olarak terlemeye son verilebileceğini aktarırken, yapılacak olan operasyonla ilgili detaylı aktardı.


Yaz mevsiminin geldiği için hastaların terleme şikayetinin artığını belirten Gögüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli, “Terleme sıkıntılarını ETS Kılips yöntemi ile Sempotekteme ameliyatı ile hallediyoruz. Uyuması ve uyutulması ile toplamda 40 dakika süren bir ameliyat. Asıl bu ameliyatın süresi 20 dakika sürmektedir. Hastalarımız koltuk altı, yüz ve el terleme şikayeti ile bize baş vuruyorlar. Hastanın her han gibi bir hastalığı yoksa sempotekteme ameliyatını öneriyoruz. Ameliyat öncesinde terlemeyi önleyecek bir takım kontroller yapılıyor. Hasta da bir sıkıntı yoksa eğer hastamıza ETS Klips Sempotektemi ameliyatı öneriyoruz” diye bilgi verdi.



“Koltuk altı ve el terlemeleri tamamen kesiliyor”


Bu ameliyatta özellikle vertebra denilen omurganın yan tarafında seyreden sempatik zinciri kılips konulduğunuifade eden Kermenli, “Klips koyarak hastalarda refleks terleme şikayetini yok etmektir. Bizim hastalarımızda düşük bir şekilde terleme şikayeti oluyor. Koltuk altı ve el terlemesi olan hastalarımızda oraya giden siniri kapatmış oluyoruz. Kapatmaya bağlı olarak koltuk altı tamamen terlemesi kesiliyor. Elde terleme varsa oda tamamen kesiliyor. Bu hastalar tamamen terleme şikayetinden kurtulmuş oluyorlar. Ameliyattan sonra bir gece hastamız hastanemizde yatıyor. Hastalarımız ertesi gün normal hayatlarına geri dönüyorlar. Terleme şikayetini ortadan kaldırdığı için etkili bir ameliyat" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun yapması değerlendirilen ortak televizyon yayını konusunda AK Partili Mahir Ünal ile CHP’li Engin Altay görüştü.
    1. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun..
    2. Türkiye'den İzlanda'ya nota
    3. Kınık Köyü kaldırım taşlarına kavuştu
    4. Her unutkanlık demans değil
    5. İzlanda’ya nota verildi
    6. Borsa haftaya düşüşle başladı
    7. Bayram tatilinde Yürüyen Köşk’ü 2 bin..
    8. Skandalda ikinci perde! 'Özür dile'..
    9. Vanset’ten şiirli gece
    10. 20 dakikalık operasyonla terlemeye son
    11. Bayramda kaza bilançosu ağır oldu
    12. 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
    13. Başkan Yıldırım, vatandaşlarla daima..
    14. Elazığ’da trafik uygulaması, 19 araca..
    15. Bayram tatilinde Bolu Dağı Tüneli..
    16. Bakan Soylu: "Bayramın 9 günlük..
    17. Katmerciler'den 2,2 milyon dolarlık..
    18. Denizde arama çalışmaları sürüyor
    19. Nazlı Hilalim Benim Bayrağım Çocuklar..
    20. (Özel) 5 kafadar tertibin 22 yıl..
    21. "Bir Okurgezer’in Not Defteri" raflarda
    22. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ticari..
    23. Eskişehir Fizyomer Terapia Sağlık..
    24. Bıçaklama olayına karıştığı iddia..
    25. Bayram tatili sonrası oluşan trafik..
    26. UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
    27. Türkiye, A Milli Futbol Takımının..
    28. Çocuklar eşya gibi haczedilmesin!
    29. Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani..
    30. GRAFİKLİ - Kazakistan'da..
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz