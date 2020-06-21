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Yerel

20 dakika yağan dolu, ilçe merkezi ve tarım alanlarına büyük zarar verdi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde sadece 20 dakika etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 16:41:26 -
20 dakika yağan dolu, ilçe merkezi ve tarım alanlarına büyük zarar verdi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde sadece 20 dakika etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı.


Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize öğlen saatlerinde 20 dakika dolu yağışı gerçekleşti. Kısa süreli doluyağışı özellikle erik, badem, vişne ve kiraz ağaçlarında meyvelerin dökülmesine neden oldu. Ayrıca domates biber ve salatalık ekili arazilerimize büyük zarar verdi. Zararın tespit edilmesi için oda olarak hemen çalışmalara başladık. İnşallah zararı az olarak atlatırız. Üreticilerimize büyük geçmiş olsun’’ diye konuştu.


Dolu yağışından bir saat sonra arazide incelemlerde bulunan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş’ta yoğun bir şekilde dolu yağışı meydana geldi. Yağıştan dolayı mazgallarımızda sıkıntı odu. Vatandaşlarımızın sıkıntıları varmı diye AK Parti İlçe Başkanımızla beraber sahaya çıktık. Elhamdülillah cddi bir sıkıntı yok. Rabbim üreticileirimizi doğal afetlerden korusun’’ dedi.


Vatandaşlar dolu yağışının hemen sonrası Belediye Başkanı ve ekibibnin ziyaretinden çok menun olduklarını ve teşekkür ettiklerini söylediler.

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