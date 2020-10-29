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Spor 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası
Spor

20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası

Çiftlerde Melis Sezer, Büyük Britanyalı Maia Lumsden ile finale yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:42:53 -
20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası

İSTANBUL (AA) - 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda çiftlerde mücadele eden Melis Sezer, Büyük Britanyalı Maia Lumsden ile finale çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın dördüncü gününde oynanan çiftler yarı final maçında, Hollandalı Bibiane Schoofs-Rosalie Van der Hoek ikilisini 6-4, 3-6, 10-7'lik setlerle 2-1 yenen Melis Sezer-Maia Lumsden çifti finale yükseldi.

Melis Sezer-Maia Lumsden ikilisi, yarın finalde Rumen Jaqueline Adina Cristian-Elena Gabriela Ruse çiftiyle karşılaşacak.

Turnuvada teklerde ise Estonyalı Kaia Kanepi, Rumen Jaqueline Adina Cristian, Rus Vera Zvonareva ile İngiliz Francesca Jones yarı finalist oldu.

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