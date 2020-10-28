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Spor 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası
Spor

20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası

Teklerde Pemra Özgen ikinci tura yükselirken, Çağla Büyükakçay ve Doğa Akyürek elendi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 00:07:59 -
20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası

İSTANBUL (AA) - 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda teklerde mücadele eden milli sporculardan Pemra Özgen ikinci tura yükselirken, Çağla Büyükakçay ve Doğa Akyürek elendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde korta çıkan Pemra Özgen, Bulgar raket Isabella Shinikova'yı 6-4 ve 6-3 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Milli sporcular Çağla Büyükakçay ve Doğa Akyürek ise ilk turdaki maçlarını kaybederek turnuvaya veda etti.

Çiftlerde ise Cemre Anıl, Hollandalı partneri Suzan Lamens ile, Melis Sezer da Büyük Britanyalı partneri Maia Lumsden ile çeyrek finale yükseldi.

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