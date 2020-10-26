İSTANBUL (AA) - 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda teklerde mücadele eden milli sporculardan İpek Öz ikinci tura yükselirken, Zeynep Sönmez ve Ayla Aksu elendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada elemelerde son tur müsabakaları oynanırken, ana tablo maçları da başladı.

Toplamda 25 bin dolarlık para ödülüne sahip organizasyonun ilk gününde üç Türk raket sahne aldı. İpek Öz, Fransız rakibi Jessika Ponchet'nin ilk sette sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmesiyle ikinci tura yükseldi.

Hırvat tenisçi Jana Fett'e 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez elenirken, Ukraynalı raket Daria Snigur'a 6-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup olan Ayla Aksu ise turnuvaya tekler kategorisinde veda etti.

Turnuvada yarın aralarında Çağla Büyükakçay ve Pemra Özgen'in de bulunduğu 11 milli tenisçi tekler ve çiftlerde mücadele edecek.