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Eğitim 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ertelendi mi?
Eğitim

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımları için büyük heyecan yaşanıyor. MEB bünyesinde çalışma hayali kuran öğretmenler, sözlü sınavlara hazırlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle MEB tarafından düzenlenen bazı sınavlar için ertelenme kararı alınırken 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının ertelenip ertelenmeyeceği de merak konusu oldu. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ertelendi mi? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 12:52:00 -
20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarında öğretmen adaylarının gireceği mülakatlar için geri sayım başladı.

Salgın nedeniyle birçok sınav için ertelenme kararı alınırken öğretmen alımları için yapılacak sözlü mülakatların ertelenip ertelenmediği merak konusu oldu.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ertelendi mi?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımları için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart tarihine kadar gerçekleştirildi. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ise 3 Mayıs tarihinde belli oldu.

Söz konusu sözlü sınavlar ise 17 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonuçları ise 8 Temmuz tarihinde duyurulacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta belli olacak.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek. Söz konusu adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında uygulanacak. Atama tercihleri ise 1-6 Eylül tarihleri arasında alınacak. Sonuçları ise 8 Eylül tarihinde açıklanacak.

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