20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama isim listesi! MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama yerleri 3 Eylül 2021

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları... Heyecanla beklenen sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Atama iççin butona basıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları e-Devlet ve MEB sayfasında yer almaya başladı.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama isim listesi ve sözleşmeli öğretmenlik atama yerleri için tıklayın

MEB öğretmen atama takvimine göre 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları yapıldı, Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 3 Mayıs tarihinde yayınlanmıştı. Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri itibaren 26 Mart'a kadar yapılmıştı. 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılan sözlü sınavın ardından ise sonuçları 8 Temmuz'da ilan açıklanmıştı.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama branş dağılımı

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.

Sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu kimler yapar?

Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2019 ve 2020) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı Elektronik Ön Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.