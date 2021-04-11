20 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 15 Mart’tan itibaren 26 Mart'a kadar yapıldı. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için başvurularını tamamlayan öğretmen adayları için MEB tarafından atama takvimi yayınlandı.

MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alındı. başladı. Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi için tercihler 26 Mart'a kadar seçimi yapıldı.

Sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmen adayları sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak. Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak?

Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek. Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.