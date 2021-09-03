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Eğitim 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2021 sözleşmeli öğretmenlik tercih atama kura sonuçları 3 Eylül Cuma
Eğitim

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2021 sözleşmeli öğretmenlik tercih atama kura sonuçları 3 Eylül Cuma

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Atama takvimi tablosunda yapılan değişikliğe göre tercihler 29 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında alındı. 6 Eylül’de okulların açılacak olması nedeniyle 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları da yapılacak. Peki sözleşmeli öğretmelik atama kura sonuçları açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
2021-09-03 11:31:00 - 2021-09-03 11:32:29
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2021 sözleşmeli öğretmenlik tercih atama kura sonuçları 3 Eylül Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'ne katılacak. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasının gerçekleşeceği törenin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Tercih işlemlerinin 2 Eylül 2021 Perşembe günü tamamlanacak olmasının ardından sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için gözler MEB’de olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev alacak öğretmenlerin ilk ataması için tercih yerleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Adaylar görev yapmak istedikleri bölgeleri tercih etmiş ve süreci sonlandırmıştı. Adaylara 40 tercih hakkı tanınmış ve 41. açık tercih seçeneği sunulmuştu.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2021

MEB kısa süre önce yaptığı açıklamasında tercih sürecini erkene çekmiş ve hem tercihlerin daha erken alınacağını hem de sonuçların daha erken açıklanacağını belirmişti. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için tıklayın

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