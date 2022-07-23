20 bin öğretmen atamasında başvurular ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı.

20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, Ek-4 Takvim’de belirtilen süre içerisinde “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama başvurular 18 Temmuz ve 26 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak.

Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.

Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, saat 16.00’ ya kadar tamamlanması gerekmektedir.

2022 20 bin öğretmen atama takvimi

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta olacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar, tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak. Atama başvurularında 2021 KPSS puanı referans alınacak.

20 bin öğretmen alımı branş dağılımı

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.