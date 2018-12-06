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20 bin euro yiyen keçiyi kesip kızarttılar

Sırbistan'da sahiplerinin arazi almak için biriktirdikleri 20 bin euroyu yiyen keçi sahipleri tarafından kesilip kızartıldı.

06 Aralık 2018 Perşembe 16:40
20 bin euro yiyen keçiyi kesip kızarttılar

Sırbistan medyasının haberine göre, Arandelovac şehri yakınındaki Ranilovic köyünde yaşayan Simic ailesi, 10 hektar toprak almak için 20 bin euro topladı. Satıcıyı bekleyen aile, parayı sayıp masaya bıraktı.

"Geriye 300 euro kaldı"

Milena Simic, "Kayınpeder sabah hayvanlara yem vermek için çıktı ve kapının açık kaldığını fark etmedi. Birkaç yıldır bizde yaşayan keçi Belka, eve girerek masadaki parayı yemeye başladı. Bir hışırtı ve gürültü duyunca kocam neler oluyor diye bakmaya gitti ve çok fenalaştı, neredeyse kalbi duracaktı. Belka masadaki tüm parayı yedi, sadece 300 euro kaldı, geriye kalan para çiğnendi ve yutuldu" diye anlattı.

Hayvanı kesip kızarttılar

Kadın, "Kocam o andan itibaren konuşmuyor, sadece oturup tek bir noktaya bakıyor" diye ekledi.

Haberde, keçinin kesilip kızartıldığı da aktarıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:40
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