20 bin EBA Destek Merkezi olacak

İnternete ulaşamayan çocuklar için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduklarını belirten Selçuk, “İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip rahatlıkla çalışabilirler. Bunların sayısını 20 bine doğru da çıkarıyoruz çok kısa bir zamanda” dedi. Bakan Selçuk, Türkiye’nin uzaktan eğitimde en iyi ülkeler arasına girmesi için çalıştıklarını belirterek “Bunu çok büyük ölçüde başardık. İddialı söylüyorum, bu konuda dünyada başarılı 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye” şeklinde konuştu.