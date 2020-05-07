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Aktüel

20 aileye giysi yardımları ulaştırıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde İHH Emet Temsilciliği tarafından, 20 aileye hayırsever bir vatandaşın gönderdiği giysi yardımlarının teslim edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 09:39:58 -
20 aileye giysi yardımları ulaştırıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde İHH Emet Temsilciliği tarafından, 20 aileye hayırsever bir vatandaşın gönderdiği giysi yardımlarının teslim edildiği bildirildi.


İHH Emet Temsilciliği Başkanı Hasan Ünver, yaptığı açıklamada, Bir hayırseverimizin 20 kişilik göndermiş olduğu elbiseler derneğimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Ramazan ayı boyunca ihtiyacı olduğunu tesbit ettiğimiz ailelerimize gıda ve giysi yardımlarıyla köprü olmaya devam edeceğiz. Hayırsever vatandaşlarımıza yaptıkları bu örnek davranışlardan dolayı teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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