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Spor 2 yıllık anlaşma sağlandı
Spor

2 yıllık anlaşma sağlandı

Beşiktaş, geçen sezon Malatyaspor'dan kadroya katılan ve sözleşmesi sezon sonunda sona eren Gökhan Töre'yle tekrar anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 22:23:00 -
2 yıllık anlaşma sağlandı

Beşiktaş, iç transferde bir ismi daha bitirdi. Atiba'yla 1 yıllık anlaşan siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon başında Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı ve 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Gökhan Töre ile yeniden anlaşma sağladı.

a spor'un haberine göre; 1 yıllık opsiyonu kullanmayan onun yerine direkt olarak 2 yıllık anlaşılan oyuncunun kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Tecrübeli futbolcunun pazartesi gerçekleşen yeni sezon çalışmalarında takımla birlikte yer alacağı öğrenildi.

Milli futbolcu geçtiğimiz sezon siyah beyazlı forma ile çıktığı 22 maçta 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Sezonun yarısından fazlasını sakatlıklarla geçiren 29 yaşındaki kanat oyuncusu Sergen Yalçın'ın kritik maçlarda sonradan gol umudu olarak oyuna sürülüyordu.

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