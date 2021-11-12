2 yıldır kullanılmayan evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı!

Kastamonu’da iki yıldır boş olan üç katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında üç katlı ahşap evde büyük oranda hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkez Topçuoğlu Mahallesi Çukurçesme Sokak üzerinde yaklaşık iki yıldır boş olan üç katlı ahşap evde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını komşular fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede müdahale etti

Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek etrafındaki evlere sıçramasını engelledi. Kontrol altına alınan yangında üç katlı ahşap evde büyük oranda maddi hasar oluştu.

Yangın sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.