2 yıldır kayıp olan 4 yaşındaki çocuk gizli bölmede bulundu

New York'ta 2019'dan beri kayıp olan ve her yerde aranan 6 yaşındaki kız çocuğu bir evin merdivenlerinin altındaki gizli bölmede sağ ve iyi durumda bulundu.

2019 yılında New York'un Cayuga Heights kasabasında 4 yaşındaki Paislee Shultis’in kaybolduğu bildirildi.

Tüm şüpheler kızlarının velayetini kaybeden anne-baba üzerinde yoğunlaşmıştı.

İhbar sayesinde yeri bulundu

İki yıldır kayıp olan ve hiçbir yerde bulunamayan küçük kızla ilgili komşulardan yeni bir ihbar alındı.

Polis ekipleri New York'taki bir eve baskın düzenledi. Polis memurları evi bir saat boyunca detaylı bir şekilde aradılar.

Dedektiflerden biri merdivende bir gariplik olduğunu fark edince basamaklardan bir kaçı kaldırıldı ve bir çift küçük ayak görüldü. Birkaç adım daha atıldığında merdiven altına yapılan sandık şeklindeki bölme tamamen ortaya çıktı.

Şu an 6 yaşında olan Paislee'in sağlık durumu iyi.

Küçük kızın kimse görmesin diye okula gönderilmediği ve evden çıkarılmadığı öğrenildi. Polisler küçük kızın aç olduğu ve yoldaki bir restorandan hamburger istediğini anlattı.

Yetkililer, ebeveynlerin 2019'da kızlarının velayetini kaybettikten sonra çocuğu kaçırdıklarını ve o zamandan beri büyükbabasının evinde sakladıklarını açıkladı.

Çocuğun anne babası ve büyükbaba tutuklama talebi ile gözaltına alındı.