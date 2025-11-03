2 yıl sonra ilk uçuş! Havalimanını hazırlayıp THY uçağını beklediler!
Türkiye ile Irak’ın Süleymaniye kenti arasındaki hava trafiği, uzun bir aranın ardından yeniden başlıyor. Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nda THY için günler öncesinden başlayan hazırlıklar tamamlanırken havalimanın Basın Müdürü Dana Muhammed, THY’nin 2 yıl sonra ilk uçağının 3 Kasım saat 01:10’da Süleymaniye’ye ineceğini açıkladı.
Türkiye’den Irak’ın Süleymaniye kentine 2 yıl aradan sonra yapılacak ilk uçuşla, iki şehir arasındaki seferler yeniden başlıyor. THY’nin Süleymaniye’ye haftada dört tarifeli uçuş düzenlemesi planlanıyor.
Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Müdürü Rebaz Muhammed Halil, Türkiye’nin hava sahasını Süleymaniye uçuşlarına yeniden açmasının havalimanı trafiğinde önemli bir artış yaşatacağını belirterek “Türkiye hava sahasının kapatınca havalimanı faaliyetlerimiz de yüzde 35 oranında azalmıştı” dedi.
AMBARGO SÜRECİ
Halil, uçuşların durdurulmasının 5 milyon dolardan daha fazla zarara neden olduğunu da hatırlattı.
Türkiye, 3 Nisan 2023 tarihinde, “PKK’nin bölgedeki faaliyetlerinin artması ve örgütün Süleymaniye Havalimanı üzerindeki etkisi” gerekçesiyle hava sahasını bu havalimanına kapatmıştı.