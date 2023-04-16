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Dünya 2 yıl önce cenaze töreni yapıldı! Herkesin ölü bildiği kişi böyle ortaya çıktı
Dünya

2 yıl önce cenaze töreni yapıldı! Herkesin ölü bildiği kişi böyle ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-16 23:32:00 -
2 yıl önce cenaze töreni yapıldı! Herkesin ölü bildiği kişi böyle ortaya çıktı

Hindistan'da Kovid-19'dan öldüğü sanılan kişi iki yıl sonra evine döndü.

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle iki yıl önce öldüğü duyurulan ve kendisi için cenaze yakma merasimi düzenlenen Kamlesh Patidar evine döndü.

Hint medyasında yer alan haberlere göre, Kovid-19 nedeniyle öldüğü sanılan, Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Dhar kenti sakinlerinden Patidar, iki yıl sonra ailesine geri döndü.

Patidar'ın akrabası Mukesh Patidar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamlesh Patidar'ın, 2021'de Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında ağır hasta olarak Gujarat Devlet Hastanesine kaldırıldığını ve daha sonra hastane tarafından kendilerine teslim edilen ceset için tören düzenlediklerini söyledi.

Ölü olduğunu sandıkları Kalmesh Patidar'ın iki yıl aradan sonra halasının kapısını çaldığını kaydeden Mukesh Patidar, tüm aile bireylerinin ve yakınlarının yaşanan olaydan dolayı şokta olduklarını dile getirdi.

Mukesh Patidar, Kalmesh Patidar'ın iki yıl boyunca nerde olduğuna dair kendilerine herhangi bir bilgi vermediğini aktardı.
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Kanwan Bölge Polis Yetkilisi Ram Singh Rathore da yaptığı açıklamada, ailesi tarafından öldüğü sanılan Patidar'ın gerçek hikayesinin, ifadesi alındıktan sonra netliğe kavuşacağını belirtti.

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