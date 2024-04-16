2 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Samsun'da birinci kattaki evin balkonundan düşen yabancı uyruklu 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Nevin N.M.T.(2) evlerinin birinci katındaki balkondan düştü.
Sağlık durumu iyi
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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