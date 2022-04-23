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Yerel 2 trafik magandası cezasını buldu
Yerel

2 trafik magandası cezasını buldu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde trafikte yol verme tartışması sebebiyle, yanında eşi ve çocuğu da olan bir sürücüyü darp eden 2 trafik magandası cezasını buldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 17:17:00 -
2 trafik magandası cezasını buldu

Hadımköy Yolu Büyükçekmece istikametinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 2 trafik magandası yol verme tartışması nedeniyle, aracında eşi ve çocuğu da olan Hasan Şener adlı sürücünün aracının önüne ani frenle önüne kırarak çarpmıştı.

Magandalar daha sonra sürücü Şener'i öldüresiye darp etmişti.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan trafik magandaları Yunushan Doğan ve Ercan Demir emniyetteki sorgularının ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Burada savcılık ve hakimlikçe sorgulanan 2 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan zanlılardan Ercan Demir'in yaralama suçundan daha önce de suç kaydı olduğu öğrenildi.

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