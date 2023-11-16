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Yerel 2 torbacı tutuklandı
Yerel

2 torbacı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 10:12:00 -
2 torbacı tutuklandı

Adana'da yürütülen uyuşturucu operasyonunda 2 torbacı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ndeki bir eve baskın düzenledi. Ekipler, 9 pakette 9.02 gram metamfetamin, 1.66 gram sentetik kannabinoid ve 1 sentetik ecza ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan Sedat T. ve İbrahim Erhan Y. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, Sultan Ö. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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YERLİ VE MİLLİ

Sayın Ülkemizin Has Evladı Ali YERLİKAYA Duamız seninle Allah yar ve yardımcın olsun iyiki varsın. Adli kontrol şartıyla biri serbest bu nedemek ya tutuklananlara maddi destek icinmi acaba:? Sayın Adalet Bakanı huzuru MAHŞER VAR UNUTMA.Yaşasın cehennem piyasa şeytanlarına ..Sabır Savaş Adım Müslüman...
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