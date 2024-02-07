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Yerel 2 organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya detaylarıyla duyurdu
Yerel

2 organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya detaylarıyla duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-07 08:36:00 -
2 organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya detaylarıyla duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Konya’da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen Kafes-37 Operasyonları'nda Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

Elazığ ve Konya’da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen “KAFES-37” Operasyonlarında Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi

Elazığ’daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya’daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı.

Organize Suç Örgütlerinin Hiçbiri Yüce Türk Adaletinden Kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Hepsi Bir Bir Kafese Girecek! 

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