2 milyondan fazla kişi baskına hazırlanıyordu, Facebook dev hamleyi yaptı

Kamuoyundan sır gibi saklanan Nevada Çölü’ndeki 51. Bölge adlı üsse baskın düzenlemeye hazırlanan ABD’lilerin örgütlendiği etkinlik sayfası Facebook tarafından kapatıldı. Ama bu sadece katılımcıların ‘uzaylılar’ konusundaki azmini yeniden canlandırdı.

Facebook, ‘51. Bölgeyi basın, hepimizi durduramazlar’ adlı etkinlik sayfasını, ‘topluluk standartlarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle kapattı. Organizatörler tarafından oluşturulan yedek sayfanın da silindiği belirtildi.

Ancak bu hamle ‘baskıncıların’ konuyu sosyal medyada daha yüksek sesle dile getirmesine neden oldu.

Mark Zuckberg uzaylı

Reddit üzerinden tekrar bir araya gelen grubun bazı üyeleri yasakla ilgili teorilerini paylaşırken, bazıları da Twitter’da 51. Bölge baskınına dair paylaşım yağmuruna imza attı.

Pek çok kullanıcı Facebook CEO’su Mark Zuckberg için, “O da 51. Bölge’den gelen bir uzaylı ve bunu bilmemizi istemiyor” görüşünü paylaştı.

Pek çok kişi ise artık baskın günü ve saatinin herkes tarafından bilindiğini vurgulayarak etkinliğin gerçekleşmesinde bir sorun yaşanmayacağını belirtti.

Bazı kullanıcılar ise, “Facebook sanırım Streisand etkisinden (saklanmaya veya sansürlenmeye çalışılan bir bilginin genellikle internet aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşması) bihaber” yorumunu yaptı.

ABD’de geçen ay Facebook’ta ‘51. Bölgeyi basın, hepimizi durduramazlar’ adıyla bir etkinlik açıldığı ortaya çıkmıştı.

Buna göre, 20 Eylül’de ordunun onlarca yıl boyunca varlığını inkâr ettiği, içinde uzaylıların bulunduğuna inanılan 51. Bölge’ye baskın düzenlenmesi öngörülüyor.

Etkinlik sayfası kısa süre içinde inanılmaz ilgi çekerken, 2 milyondan fazla kişi baskına katılacağını duyurdu.

Yerel işletmeciler, şimdiden yakınlardaki tüm otellerin dolduğunu belirtiyor.