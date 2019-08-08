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2 milyon dolarlık uyuşturucu paketleri sahile vurdu

Yeni Zelanda’da yaklaşık 2 milyon dolar değerinde paketler halindeki uyuşturucu, bir sahil kasabasının kıyısına vurdu. Sahildeki uyuşturucu paketlerini fark eden vatandaşlar durumu polise ihbar etti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:27
2 milyon dolarlık uyuşturucu paketleri sahile vurdu

Auckland bölgesinde yer alan Bethells Beach sahil kasabasında içinde uyuşturucu bulunan paketler kıyıya vurdu.

Uyuşturucu paketlerini fark eden bölge sakinleri durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, yaklaşık 19 paket uyuşturucu buldu.

Yerel medyaya açıklamalarda bulunan yetkililer, bulunan uyuşturucunun değerinin yaklaşık 2 Milyon Dolar olduğunu belirterek; daha fazla paket olabileceğini ve bu yüzden polisin sık sık bölgede devriye gezeceğini bildirdi.

Ayrıca, olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:27
  1. Bethells Beach
  2. Auckland bölgesi
  3. Uyuşturucu paketleri
  4. Yeni Zelanda
  5. uyuşturucu

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