2 milyar TL’lik fabrika yatırımı
NG Kütahya Seramik, tamamı öz sermayeden oluşacak yaklaşık 2 milyar TL değerindeki yeni fabrika yatırımını duyurdu.
Kütahya’da açılacak yeni fabrika baştan sona Endüstri 4.0 teknolojisi ile donatılacak. Fabrika aynı zamanda tek çatı altında üretim yapan Türkiye’nin en büyük seramik fabrikası olma özelliğini taşıyacak. Gelecek ay temeli atılacak, 3 etap halinde gerçekleştirilecek ve ilk etabı 29 Ekim 2021’de devreye alınacak fabrika, 2023’te tamamlanacak. Yeni yatırım ile toplam bin kişilik ilave istihdam oluşturulacak.
NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “Yaklaşık 2 milyar TL değerindeki yeni yatırımımız üstün teknolojisiyle Türkiye’de ilk, endüstri 4.0 ve DDG teknolojisinde dünyada sayılı fabrikalarından biri olacak” değerlendirmesinde bulundu.