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Dünya 2 milyar euroluk servetine el konuldu!
Dünya

2 milyar euroluk servetine el konuldu!

Yeniakit Publisher
2023-07-05 10:16:00 -
2 milyar euroluk servetine el konuldu!

İtalya Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin Kremlin yönetimi ve yandaşlarına yönelik yaptırımları kapsamında Rus oligarkların 2 milyar euroluk mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

İtalya Merkez Bankası,kara para aklama biriminin yıllık raporunda haziran ayı itibarıyla Rus oligarklara ait 2 milyar euro değerindeki servete el konulduğunu açıkladı.Birimden yapılan açıklamada yaptırımlar kapsamında toplam 80 bireye bağlı olarak 330 milyar euro değerinde mal varlığının dondurulduğu belirtildi.

İtalya'nın Avrupa Birliği'nin Kremlin yönetimi ve yandaşlarına yönelik yaptırımları kapsamında el koyduğu mal varlığı arasında banka hesapları, lüks villalar, yatlar ve arabalar bulunuyor.

Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna'yı işgalin öncesinde İtalya'daki plajlar ve limanlar zengin Rusların çok tercih ettiği yerler arasında yer alıyordu. Como Gölü, Sardinya, Toskana ve Liguriya kıyıları zengin Ruslar tarafından en fazla mülkün satın alındığı bölgerlerdi.

Oligarklardan yasal itirazlar

Rus-Özbek asılı Alişar Usmanov gibi yaptırımlara hedef olan bazı oligarklar yasal itirazda bulundu.

Bir İtalyan mahkemesi, Nisan ayında 80 milyon euroyu aşan mal varlığının dondurulup dondurulmayacağına ilişkin bir kararı AB Adalet Divanına havale etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak AB geçtiğimiz günlerde Moskova'ya karşı 11'inci yaptırım paketini uyguluyor. (Euronews)

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