2 milyar dolarlık dev TB2 SİHA teklifi: Siz vermezseniz Türkiye'den alırız!

Türk savunma sanayii, insansız hava aracı teknolojisinde kendi ihtiyacını karşılar hale gelirken bir yandan da bunu ihraç ediyor.

BAYKAR Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2'lerin satıldığı ülke sayısının 24'e yükseldiğini açıklamıştı.

Atlantic Council'de yayımlanan analizde, BAE'nin maliyeti yaklaşık 2 milyar dolar olan 120 adet TB2 SİHA istemesinin ve hatta bunları üretmek için bir fabrika kurmayı teklif etmesinin arka planı mercek altına alınarak, şu ifadeler kullanıldı:

BAE'nin insansız hava aracı gücü, esas olarak bazı eskiyen ABD insansız uçaklarının yanı sıra modern Çin versiyonlarına bağlı. Abu Dabi'nin insansız hava aracı envanteri, MQ-1 Predator'ları , RQ-1 Predator'ın (silah taşıyamayan) ihracat versiyonunu ve Çin Wing Loong I ve Wing Loong II insansız hava araçlarını içeriyor. Bu dronların çoğu istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri için tasarlanmıştır.

ABD'den satın alınan insansız hava araçlarıyla ilgili olarak BAE, iki yıl önce üstün MQ-9 Reaper'ı satın almak için talepte bulundu, ancak Washington 2021'de talebini askıya aldı. ABD yapımı MQ-9 Reaper'a uygun maliyetli bir alternatif olarak tanıtıldı, performansı mütevazı oldu. Türk TB2 ile karşılaştırıldığında, daha büyük ve daha ağır olmasına rağmen, Çin insansız hava araçları performansıyla ilgili hayal kırıklığına neden oldu.

Bu anlamda Türk insansız hava araçlarının satın alınması BAE'nin envanterini çeşitlendirecek ve modernleştirecektir. Ek olarak, Türk insansız savaş hava araçlarının (SİHA'lar) satın alınması, BAE'nin otonom yetenekler, elektronik harp kapasitesi ve akıllı mühimmatlara yatırım yapma ve geliştirme konusundaki mevcut stratejisine hizmet edecektir. ABD dışındaki büyük gelişmiş tedarikçilerden teknoloji, uzmanlık ve ekipman aramak, Türkiye ile bir çalışma ilişkisi kurmak anlamına gelir.

2 MİLYAR DOLARLIK DEV SİHA TEKLİFİ: SİZ VERMEZSENİZ TÜRKİYE'DEN ALIRIZ

İlk olarak, TB2'nin hibrit savaşın yanı sıra geleneksel olmayan askeri çatışmalardaki performansını dikkate almaya değer. Türk insansız hava araçlarını dünyanın dört bir yanındaki müşteriler için son derece cazip kılan şey, genellikle düşük maliyetle yüksek verimli bir askeri sistem olmasıdır.

İkincisi, anlaşma ABD'ye bir mesaj işlevi görüyor: "Bize silah satmazsanız, onları başka yerden alırız." Donald Trump yönetimi sırasında Abu Dabi, Lockheed Martin F-35 savaş uçakları, General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) MQ-9 Uzaktan Kumandalı Uçak (RPAS) ve tahmini değeri olan diğer ekipman ve mühimmatı satın almak istedi . 23 milyar dolar. Trump yönetimi başlangıçta talebi sürdürmeyi kabul etse de , Biden yönetimi daha sonra on sekiz adede kadar MQ-9B ve bildirildiğine göre 3 milyar dolar değerinde ilgili ekipman dahil olmak üzere anlaşmayı askıya aldı.

Üçüncüsü, Abu Dabi'nin anlaşması sadece teknik açıdan görülmemeli. 2 milyar dolarlık bir teklif, BAE'nin Türkiye ile ortak çıkarlar ve tehditler temelinde yükselen savunma sanayisi ile güçlü çalışma ilişkileri oluşturması anlamına geliyor.

Ankara ile normalleşme ilişkilerinin ardından BAE, Türkiye ile ticari bağlarını derinleştirmiştir. Savunma sanayi sektörü, Abu Dabi'nin savunma ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabileceği ve aynı anda hem iş hem de kar elde edebileceği bir alandır.

Nihayetinde BAE ve Türkiye, TB2 anlaşmasını yürüttükleri mevcut formülü muhtemelen bir kazan-kazan durumu olarak değerlendiriyor.