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Yerel 2 metrelik yılan paniği! Böyle yakalandı
Yerel

2 metrelik yılan paniği! Böyle yakalandı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bir evin yağmur suyu borusuna giren 2 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 20:22:00 - 2022-06-09 20:32:30

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yağmur suyu borusuna giren 2 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Yahşihan ilçesindeki Doğanlık Mahallesi’nde bir evin yağmur suyu borusuna yılanın girdiğini gören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı girdiği borudan aparatla çıkartarak güvenli bir ortama aldı.

Doğaya bırakıldı

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan yeniden doğaya bırakıldı.

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