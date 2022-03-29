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Yerel 2 kişiyi vuran saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi
Yerel

2 kişiyi vuran saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi

İstanbul Sarıyer'de gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşları ile tartışan bir kişi, çevreye kurşun yağdırdı. Caddenin ortasında 2 arkadaşını vurarak yaralayan Barış Ü., vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 05:27:00 -
2 kişiyi vuran saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Olay, Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi üzerinde saat 00.15 sıralarında yaşandı. Arkadaşları ile sohbet eden Barış Ü., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Barış Ü. bir anda yanındaki silahı çıkararak arkadaşlarına kurşun yağdırdı. Yaşanan olay sırasında 2 kişi vurularak yaralandı.

Saldırganı çevredekiler yakaladı

Çevredekiler, olayın ardından yaralıların yardımına koşarken, bir taraftan da olaya karışan Barış Ü.'yü yakaladı. Barış Ü. yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Yaralılar ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgada silah kullanan Barış Ü. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Kavganın olduğu yerde inceleme yapan polis, 6'sı patlamamış, 5'i boş olmak üzere 11 kovan tespit etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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