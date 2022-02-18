2 kişi araç içinde silahla vurulmuş halde bulundu!

Olay Batman'da, Güney Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yoldan geçen sürücüler, park halindeki 21 AAE 688 plakalı bir otomobilde iki kişinin hareketsiz bir şekilde durduğu bilgisini vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Araçta iki kişinin silahla yaralandığını gören polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kafasına ateş edildiği öğrenilen ve ismi henüz bilinmeyen bir işinin olay yerine öldüğü belirlenirken, ağır yaralı Nurullah Kurşun (30) ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Nurullah Kurşun da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.(İLKHA)