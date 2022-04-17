2 istasyonda kaçak akaryakıt düzeneği tespit edildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekipleri, Kırıkkale'de riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışma başlattı.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda ekipler, 2 akaryakıt istasyonunda ofis bölümünde asma tavanda bulunan ısıtıcının içinde pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemlerini devre dışı bırakan düzenek buldu. Düzeneklerin, istenildiğinde kaçak akaryakıt, istenildiğinde ise yasal akaryakıt verilmesine olanak sağladığı tespit edildi.

Ekipler, istasyonların birinde aynı zamanda kaçak elektrik kullanıldığını da ortaya çıkardı. İstasyonda elektrik tüketimi yüksek olan oto yıkama alanı, pompa, aydınlatma gibi ünitelerde kaçak elektrik kullanıldığı ve bunu sağlayan düzeneğin uzaktan kumanda ile kontrol edilebildiği görüldü.

Operasyonlar neticesinde istasyonlarda kaçak akaryakıt satışına yönelik tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari makamlarca soruşturma başlatıldı.

Kaçak elektrik tüketen istasyonda ise elektrik idaresi görevlilerince işlem başlatılması sağlandı. Söz konusu istasyona cezai işlem uygulandı ve elektriği kesildi.