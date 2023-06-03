2 İsrail askeri öldürüldü
İsrail Savunma Kuvvetleri, Mısır sınırına yakın bir noktada yaşanan "güvenlik olayında" 2 İsrail askerinin vurularak hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Paran Bölge Tümeni bölgesinde “güvenlik olayı” yaşandığı bildirildi.
Mısır sınırına yakın bir noktada açılan ateş sonucu 2 İsrail askerinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Olayın araştırıldığı, detayların paylaşılacağı duyuruldu.
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