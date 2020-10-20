2 hakim gözaltına alındı
HSK Genel Kurulu'nun meslekten ihraç ettiği 11 hakimden 2'si Ankara'da terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.
HSK Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.
HSK Genel Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, mahrem imamlara ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak ihraç kararları alındı.