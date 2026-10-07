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Yerel 2 gündür okula gitmeyince öğretmenleri merak etti: Lise öğrencisi kız evinde ölü bulundu
Yerel

2 gündür okula gitmeyince öğretmenleri merak etti: Lise öğrencisi kız evinde ölü bulundu

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2 gündür okula gitmeyince öğretmenleri merak etti: Lise öğrencisi kız evinde ölü bulundu

Denizli’nin Çal ilçesinde iki gündür okula gelmeyen öğrenciyi merak eden öğretmenleri kapısını kırarak girdikleri evde genç kızı ölü olarak buldu. Ailesinin yurtdışına gitmesi üzerine evde yalnız yaşadığı öğrenilen lise öğrencisinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yukarıseyit Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Olay, Çal ilçesine bağlı Yukarıseyit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesinin çalışmak için yurt dışına gitmesinin ardından evde yalnız yaşamaya devam eden 17 yaşındaki L.B. adlı kız öğrencinin 2 günden bu yana okula gelmemesinden şüphelenen öğretmenleri, ona telefonla da ulaşmayınca paniğe kapıldı. Şüphe üzerine kızın yalnız yaşadığı evine giden öğretmenler, kilitli kapıları kırarak içeriye girdi.

Öğrenciyi yerde hareketsiz bir şekilde yerde bulan öğretmenlerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde kız çocuğunun bir süre önce hayatını kaybettiğini belirtti. Hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yukarıseyit Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

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