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Yerel 2 gündür kayıptı! Engelli küçük çocuk ormanlık alanda bulundu
Yerel

2 gündür kayıptı! Engelli küçük çocuk ormanlık alanda bulundu

Balıkesir'in Havran ilçesinde kaybolan 11 yaşındaki engelli çocuk 2 gün sonunda ormanlık alanda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 17:02:00 -
2 gündür kayıptı! Engelli küçük çocuk ormanlık alanda bulundu

Balıkesir’in Havran ilçesinde 2 gündür kayıp olan 11 yaşındaki engelli çocuğu jandarma ekipleri buldu.

Edinilen bilgiye göre, Küçükşapçı Mahallesi’nde ormanlık alanda kaybolan engelli Alparslan Akgün'den haber alamayan ailesi hemen durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Alarma geçen ekipler, 2 gün sonunda engelli çocuğu ormanlık alanda buldu.

"Bulunduğunda çok acıkmıştı"

Ailesi, “2 gündür uyumadık. Her yerde onu aradık. Alpaslanımızı melekler korudu. Çok şükür bulundu. Bulunduğunda çok acıkmıştı. Beraber zeytin peynir yedik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dediler.

 

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