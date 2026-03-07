2. Dünya savaşından sonra kurulan düzen yerle bir! İran savaşı kazandığında ABD’yi bekleyen darbe

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana süren düzen yerli yerinde sarsılıyor.

38 trilyon dolar borcu, her savaş günü 1 milyar dolarlık ek yükü ve kendi halkının yüzde 48'inin karşı çıktığı bir savaşla İran'ın karşısına çıkan ABD, olası bir yenilgiyle yalnızca prestij kaybetmeyecek. 1945'ten bu yana dünyanın dört bir yanını çevreleyen, dolara dayalı küresel sömürü düzeninin ve Pax-Americana'nın bizzat kendisi sarsılacak.

Araştırmacı gazeteci-yazar Vehbi Korkutata, bu hesabın yaklaştığını ve bedelinin ağır olacağını yazdı.

Korkutata’nın yazısı şöyle:

Ultra Ortodoks Yahudiler.. Harediler..

Tarihsel sebepleri biraz karmaşık, saçmalık dolu tarihi bilmek de gerekmez ama bunlar gerçek Yahudilerin kendilerinin olduğuna inanırlar.

1948 den beri Tevrat ile ilgili çalışmalar yapmak kaydıyla askerlikten muaf tutulmuşlar ve 2018 de mahkeme bu muafiyeti iptal etmiş. İsrail nüfusunun yüzde 13 ünü oluşturuyorlar. Dindar olmaları sebebiyle bol ürüyorlar ve nisbi olarak nüfustaki oranları yükseliyor. Bir de bunların süzülmüşleri yani daha radikal olan bir alt grubu olan Hasidiler var; soytarı gibi giyinip silindir şapka takan, saç uzatıp örgü yapanları..

Hadi açmışken iyice açalım..

İsrail köken olarak 3 grup Yahudi’den oluşur. Eşkenazlar, seferadlar, mizrahimler.

Eşkenazlar, Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Güney Afrika ve Avustralya’dan göçmüş Yahudilerin ismidir ve İsrail’de en ayrıcalıklı grubu oluşturur.

Daha alt statüdeki Seferadlar Kuzey Afrika, İspanya ve Portekiz kökenli Yahudilerdir.

Mizrahimler, seferadların bir alt koludur ve genellikle İran, Lübnan, Suriye, Yemen ve Etiyopya Yahudilerinden müteşekkildir.

Bir de dini yaşayış olarak haredim, datim, masorti ve hilonim olarak 4’e ayrılıyorlar.

Hilonimler yarı Allah yarı yallah diyen tipler, dinle pek alakaları yok hatta çoğunun Allah inancı da yok.

Datimler gelenekçi, milliyetçi dindar Siyonist Yahudiler.

Masortiler sentezci Yahudiler, yani bozuk dinin kuşatamadığı çeliştiği dini kurallarla gerçek hayatın kuralları arasında bir yol tutturup gidenler.

Haredimlere yukarıda değindik.

Bunlar askerliğe karşı çıkarlar, sürekli din işleriyle uğraşıp bol ürerler, mehdileri gelmeden devlet kurmaya yani İsrail devletinin varlığına karşıdırlar, diğerleriyle evlenmeyi hatta arkadaş olmayı bile yasaklarlar, yediklerine içtiklerine ultra dikkat eden ultra Ortodoks Yahudiler..

İslam’ın kalbi Ortadoğu’da kendisinin en büyük işbirlikçi aparatı Yahudilere İsrail devletini kuran emperyalistlerin belası çok muhtemel ki bu harediler olsa gerek. Her dine saldıran, mezhepler üreten, tarikatları çürüten ve bunları yaparken de en sadık işbirlikçisi Yahudileri kullanan emperyalizm, haredileri çözmek için bir Yahudi bulamadı demek..

Yarın "bunlar mundar adamlar" deyip toptan imha ederlerse arkasında diğer Yahudilerin veya Siyonistlerin değil emperyalistlerin olduğuna emin olun.

ABD'nin İran savaşına destek olanlarının oranı yüzde 27. Bunlar da ya Trump iktidarından nemalananlar ya da hafif kafayı sıyırmış olanlardır kesin. Yüzde 48 i şiddetle karşı. Hatta askerler savaşmamak için gömlek tişört filan atıp uçak gemilerinin kanalizasyonlarını tıkamıştı ve Gerald Ford gelirken Yunanistan’a uğrayıp ortalama 1-2 saat banyo kuyruğunda bekleyen Amerikalıların tesisatını onarmıştı.

İran sınır kapısında İran’a girenlerin sayısı çıkanların sayısından daha fazla.

Kürtler ve belucları bilmem ama İran’da kimle röportaj yapsalar birlik beraberlikten ve ABD ile İsrail’in yenileceğinden bahsediyor.

Her gün 1 milyar dolar savaş maliyeti ve 38 trilyon dolar borcu olan ABD'mi kazanacak bu savaşı kaybederse devleti ve milleti Irak gibi on yıllar boyunca esir olacak İran mı?

Direndiği her gün avantajlı duruma geçen İran, savaşı kazandığında Amerika’yı işgal edemeyecek elbette ya da İsrail’i veya Amerika’ya şeriat filan getiremeyecek ama Amerika’nın dünyanın jandarması olduğu Pax-Amerkana’yı ve Amerikan devletinin arkasına saklanmış emperyalistlerin 2. Dünya savaşından sonra kurduğu dolara bağlı sömürü düzenini darmaduman edeceği çok muhtemel.

Dilimiz itiraz etse de şu sıralar İrancıyız, gönlümüz itiraz etse de Sünnilere yaptıklarından ve eline fırsat geçse yapabileceklerinden illallah ettiğimiz İran’a dua ediyoruz.

İran düşerse Türkiye ağır yara alacak.

Haredileri destekliyoruz; Musevilik için de mantıklı olan onların görüşleri zaten. Amerika’daki savaş karşıtlarını da.

Belli ki kamera önünde donunu indirip Epstein’ın önünde arkasını dönüp çömelmiş Amerikan başkanının haksız, hukuksuz, gerekçesiz, mantıksız savaş kararı kelle başı 150 bin dolardan fazla borcu olan her Amerikan vatandaşı için bedelini ağır ödeyeceği bir geleceği çağırıyor.

Kontrol edilmemiş pis bir Yahudinin dünyayı ne hale getirebileceğini görüyor musunuz..