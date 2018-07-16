0553 313 94 23

2 çocuğunun gözü önünde levyeyle dövdü!

7 yıl önce Bursa'dan Tekirdağ'a gelin olarak giden H.Ö. isimli kadın, kocasının kendisini 2 çocuğunun gözü önünde levye ile dövdüğünü iddia ederek, koruma kararı almak için adliyeye başvurdu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:25
2 çocuğunun gözü önünde levyeyle dövdü!

Bursa'da yaşayan H.Ö. 7 yıl önce Tekirdağ'a gelin olarak gitti. Evlendikten kısa bir süre sonra hamile kalan H.Ö. henüz 4 aylık gelinken eşinden şiddet görmeye başladı. Ailesinde yaşadığı sıkıntılar sebebi ile kocasının şiddetine rağmen yuvasına sahip çıkmak isteyen H.Ö. bir süre sonra ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Bir erkek çocuk dünyaya getiren H.Ö. oğlunun doğarken yemek borusu ve midesinin ayrı olduğunu ve bu yüzden senelerce hastane yolları aşındırıkdıklarını söyledi. Geçen 7 yıllık süre zarfında ikinci defa anne olan H.Ö. hem oğlunun hastalığı ile hem de eşinin kendisine uyguladığı şiddetle mücadele etti.


Evde çalışarak para kazanan ve ailesine bakmayan çalışan H.Ö. yaklaşık 20 gün önce evdeki işleri müşteriye yetiştiremediği gerekçesi ile kocasından yeniden şiddet gördü. Eşimin kendisini 2 çocuğunun gözü önünde levye ile dövdüğünü ileri sürdü. Komşusunun da olaya şahit olduğunu ifade eden genç kadın, komşuları tarafından haber verilen polis ekiplerinin kendisini kurtardığını kaydetti.

Eşi tarafından yediği bütün dayaklara rağmen yuvasına sahip çıkmaya çalıştığını ifade eden H.Ö. son yaşadığı olaydan sonra daha fazla dayanamayıp 2 çocuğuyla birlikte Bursa'da yaşayan ailesinin yanına geri döndü. Ailesi H.Ö'ye 2 çocuğuna birden bakamayacaklarını söyleyerek birinden vazgeçmesini gerektiğini söyledi. Çocuklarını bırakmak istemeyen H.Ö. çocuklarına da bakabileceği bir iş aradı fakat bulamadı. Bütün çareleri tükenince koruma kararı aldırmak için adliyeye giden genç kadın iş bulamadığı takdirde çocuklarıyla birlikte kocasına geri dönmek zorunda olduğunu ifade ederek yetkililerden kendisine sahip çıkılmasını istedi.

"AYNI EVİN İÇİNDE DEVLET BENİ KORUYAMAZ"

İş bulamadığı takdirde geri döneceğini ifade eden genç kadın "Eşimden gördüğüm şiddete dayanıyordum çocuklarım için fakat son yaptığı çok ağır geldi. Çocuklarımı aldım aileme geldim ama ailem de çocuklardan birini bırakmamı istiyor. Ben onlar olmadan yaşayamam ki, onun için çalışırken çocuklarıma da bakabileceğim bir iş aradım. Okullarda camide her yerde çalışabilirim yeter ki çocuklarım gözümün önünde olsun. Eşim geri dönmemi istiyor. Biliyorum dönünce yine aynı şey olacak ama iş bulamazsam çocuklarımı bırakmamak için dönmek zorunda kalacağım. Ben kimseden para istemiyorum. Aldığım koruma kararı eve dönersem ne işe yarayacak. Aynı evin içinde beni devlet nasıl korusun dayaktan, şiddetten? Ben iş istiyorum yetkililer bana yardımcı olsun" dedi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:25
  1. Bursa
  2. Tekirdağ
  3. Kadına Şiddet
  4. Şikayet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adliyeye silahla girdi, yargıdan el çektirildi!
    1. Adliyeye silahla girdi, yargıdan el..
    2. Sigara tiryakileri dikkat! Zam kapıda
    3. 'Evliyalar Şehri'ne ziyaretçi akını:..
    4. FSM'de intihar girişimi! Uzun..
    5. Londra Belediyesi'nin Müslüman Başkanı..
    6. Ada'da korkulu bekleyiş: 11 milyon..
    7. Bahçeli'den Akşener'e suç duyurusu!
    8. Timsah katliamı! İntikam için çiftliği..
    9. İşte paraların ödeneceği tarih!
    10. Adnan Oktar onu da yaktı! El konuldu
    11. MİT'ten Suriye'ye 'özel operasyon'
    12. Trabzonspor'da Burak Yılmaz depremi!
    13. 2 çocuğunun gözü önünde levyeyle dövdü!
    14. Rize-Artvin Havalimanı inşaatında pist..
    15. Naci Koru istifa mı etti? Naci Koru..
    16. İl Sağlık Müdürlüğü’nden Aref açıklaması
    17. Fehmi Koru'ya büyük şok!
    18. Burak Yılmaz sahalara veda mı ediyor?..
    19. CHP'de kurultayın ismi de belli oldu!
    20. Endonezya'da toplu timsah katliamı!..
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?