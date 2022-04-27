2 çift lafın olacak mı şu hokkabaza Ali Babacan? ‘Balonist’ Selçuk Geçer öyle bir palavra sıktı ki…

Sözde ekonomist Selçuk Geçer, bir televizyon programında “Gezi olayları 2013 Haziran ayında oldu. 2007- 2008 dünyada büyük bir ekonomik kriz yaşandı. Bugünden daha hafif ama bütün Avrupa’yı kasıp kavuran bir ekonomik krizden bahsediyoruz. Hani bizi teğet geçen ekonomik kriz vardı, ondan bahsediyorum. Bununla Gezi olaylarının ne alakası var diyenlere anlatacağım.” iddia etti.

“Doların hızlı yükselişinin sebebi gezi olayları değildi”

Gezi terörü dönemine ilişkin iddialarını sürdüren Selçuk Geçer, şunları söyledi:

“Gezi olayları Haziran 2013’te oldu. Peki onun bir ay öncesi dünyada ne oldu? Mayıs 2013’te o dönemin FED Başkanı olan Ben Bernanke bir anda varlık alımlarını kesiyoruz dedi. Çok sürpriz bir açıklama yaptı ve bunun sonucunda bir kriz oluştu. Bu aslında gelişmekte olan ülkelerdeki para akışının çok daha hızlı bir hale geleceği anlamına geliyordu. Bizim krizimiz de o gün başladı. Doların hızlı yükselişinin sebebi gezi olayları değildi aynı Ukrayna- Rusya krizi gibi aynı dış güçler gibi, aynı Suriye krizi gibi aynı S-400 gibi…”

Hükümet asıl sebebin üstünü örmeye çalışmış!

Seçilmiş hükümete karşı girişilen Gezi darbesine toz kondurmayan sözde ekonomist Selçuk Geçer, yine şu sözlerle hükümeti suçladı:

“Suni bir kriz başlığı olarak Gezi olayları gündeme getirildi. Gezi olayları halkın bir özgürlük arayışıydı onu bir kenara koyuyorum ama o günün hükümeti için doların asıl yükselişinin üstünü örtmek için bir malzeme olarak kullanıldı.”





