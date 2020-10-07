2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor! Kafatasında sağlam beyin hücresi bulundu

İtalyan bilim insanları, ilginç bir keşfe imza imza atarak yaklaşık 2 bin yıl önce Napoli'nin doğusunda yer alan Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu öldüğü anlaşılan 25 yaşındaki bir erkeğin kafatasında sağlam beyin hücreleri tespit ettiklerini duyurdu.

Araştırmanın başyazarı Napoli II. Federico Üniversitesi'nden antropolog Pier Paolo Petrone, konuya ilişkin açıklama yaparak, incelemeler sırasında kafatasının içinde parlayan cam benzeri bir şey gördüklerini söyledi. Daha sonra keşfedilen bu parlak cisim üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştiren Petrone ve ekibi, bu malzemenin yoğun ısı nedeniyle git gide cama dönüşen ve bozulmayan sağlam beyin hücreleri olduğu sonucuna ulaştı.