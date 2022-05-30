2 bin 600'den fazla Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!
Dün Mescid-i Aksa avlusu içerisine girerek kutlamalar gerçekleştiren Yahudi yerleşimcilerin sayısının 2 bin 600'ü aştığı belirtildi.
Dün Mescid-i Aksa avlusu içerisine girerek kutlamalar gerçekleştiren Yahudi yerleşimcilerin sayısının 2 bin 600'ü aştığı belirtildi.
Bayrak yürüyüşü sebebiyle Kudüs'te gösteriler gerçekleştiren Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa avlularına da baskın düzenledi.
Eski Şehir bölgesinde Müslümanlara ait dükkanlara saldıran, sivilleri darp etmeye çalışan Yahudi yerleşimciler, yine İsrail güçlerinin korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi.
Aksa avlularına giren Yahudi yerleşimci sayısının 2 bin 600'ü aştığı ifade edildi.
Yerleşimciler Mescid-i Aksa avlularında ibadet etti, dans ederek şarkı söyledi, Filistinli Müslümanlara hakaretler etti.
Yahudi yerleşimciler Aksa içerisinde İsrail bayrakları açtı.
Bölgede çıkan çatışmalarda ise çok sayıda Filistinli yaralandı ve İsrail güçlerince gözaltına alındı.
Yahudi yerleşimcilerin baskınları Filistin'de tansiyonu artırmış durumda. Gösterilerin bitmesine rağmen bölgede gerilim sona ermiş değil.
Kaynak: Mepa News